In Australien ermitteln die Behörden gegen einen Influencer aus den USA.

Der hat sich dabei gefilmt, wie er mit Krokodilen kämpft und das Ganze ins Netz gestellt. In den Videos ist zum Beispiel zu sehen, wie der Influencer mit nacktem Oberkörper durch ein flaches Gewässer läuft und ein Krokodil jagt. Am Ende stürzt er sich auf das Tier, kämpft mit ihm, wird dabei am Arm verletzt und feiert das.

Vor allem Tierschützer haben sich über den Influencer aufgeregt. In Australien ist es verboten, Krokodile in freier Wildbahn zu stören. Teilweise gibts dafür Geldstrafen von umgerechnet mehr als 20 Tausend Euro.

Vor ein paar Monaten hatte schon eine Influencerin aus den USA für Aufregung gesorgt. Sie hatte sich in Australien dabei gefilmt, wie sie in freier Wildbahn ein Wombat-Baby von seiner Mutter wegreißt und es auf den Arm nimmt.