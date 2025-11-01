Schon sehr lange setzen sich Indigene in Australien dafür ein, dass sie politisch mehr mitbestimmen können.

Vor zwei Jahren war eine landesweite Abstimmung über mehr Mitspracherechte gescheitert. Jetzt gibt es einen Erfolg: Als erster Bundesstaat in Australien hat Victoria einen Staatsvertrag mit den Aborigines geschlossen. Bei der Verabschiedung im Parlament gab es viel Jubel.

Laut Vertrag dürfen die Aborigines eine eigene Vertretung im Parlament wählen. Außerdem wird eine Kommission gebildet, die Diskriminierung untersuchen und aufarbeiten soll. Und Fachleute sollen sich speziell um Gesundheitsfragen kümmern.

Aborigines machen weniger als vier Prozent der Bevölkerung Australiens aus. Ihre Lebenserwartung liegt im Schnitt acht Jahre unter der anderer Australier. Und sie haben ein deutlich höheres Risiko, von der Polizei festgenommen zu werden.

(Anmerkung: Das Bild zeigt die Flagge der Aborigines)