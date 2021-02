Der Streit zwischen der australischen Regierung und Facebook scheint offenbar beigelegt zu sein.

Facebook hat angekündigt, dass es die Blockade von journalistischen Inhalten in den nächsten Tagen aufheben wird. Als Grund nannte der Australien-Chef von Facebook, dass gemeinsam mit der Regierung ein Kompromiss gefunden wurde und es Änderungen am Gesetzestext geben wird. Demnach soll Facebook mit den einzelnen Medienhäusern Konditionen aushandeln können, zu denen ihre Inhalte geteilt werden. Wenn sie sich nicht einigen können, soll eine Schiedsperson helfen.



Die australische Regierung wollte Facebook und Google eigentlich mit einem neuen Gesetz dazu zwingen, allen australischen Medienunternehmen Nutzungsgebühren zu zahlen, wenn sie deren journalistische Inhalte verbreiten. Wenn sie es nicht tun, sollte es Strafen in Milliardenhöhe geben. Kanada hatte eine ähnliche Regel angekündigt.