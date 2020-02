Und er braucht sie ganz dringend. Seine Mutter hat auf Facebook ein Video gepostet, auf dem ihr Sohn wimmert und immer wieder sagt, dass er sich umbringen möchte. Sie erklärt dazu, ihr Sohn Quaden sei nur ein Neunjähriger, der zur Schule gehen und Spaß haben will, aber jeden Tag werde er gemobbt und ausgelacht, in der Schule und in der Öffentlichkeit. Quaden ist kleinwüchsig. Die Mutter sagt in dem Video, dass sie mit dem Post Eltern, Erziehende und Lehrende aufrütteln will.

Unter dem Hashtag #stopbullying sprechen tausende Menschen Quaden Mut zu, darunter der australische Schauspieler Hugh Jackman und andere Prominente. Viele Kinder erzählen auf Twitter von eigenen Mobbing-Erfahrungen und bieten Quaden ihre Freundschaft an. Außerdem hat der Neunjährige eine Einladung zu einem Spiel in der US-Basketballliga NBA bekommen und darf am Wochenende ein Team in der australischen Rugbyliga auf den Platz führen. Seine Mutter sagte, die Familie sei überwältigt. Für Quaden sei der Tag des Videos vom schlimmsten zum besten seines Lebens geworden.