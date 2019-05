In Australien ist ein kleiner Fink einem Bergbaukonzern in die Quere gekommen.

Nach langen Debatten wurde jetzt in Queensland der Bau eines Kohlebergwerks gestoppt. Das haben die dortigen Behörden mitgeteilt. Der Schwarzkehl-Ammerfink, der in der Region lebt, ist bedroht. Der indische Konzern, der das Bergwerk bauen will, muss jetzt einen Plan vorlegen, wie das Tier geschützt werden könnte. So lange liegt das Projekt auf Eis.

An dem geplanten Standort des Bergwerks soll eine sehr große Population der Finken-Art leben. Der Konzern hat angekündigt, dass er das Vorhaben auf jeden Fall umsetzen will.

Umweltschützer bekämpfen das Projekt schon lange, sie wollen, dass das Land aus der klimaschädlichen Kohleverstromung aussteigt. Den größten Teil seiner Elektrizität bezieht das Land aus diesem Energieträger. Befürworter hoffen dagegen, dass das Bergwerk neue Arbeitsplätze schafft.