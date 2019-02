Der iranische Kurde Behrouz Boochani hat den Literaturpreis des Bundesstaates Victoria erhalten. Der mit mehr als 63.000 Euro dotierte Preis gilt als eine der wichtigsten Literatur-Auszeichnungen des Landes. Geehrt wurde Boochanis Debüt "No Friend but the Mountains: Writing from Manus Prison".

Boochani sitzt seit sechs Jahren im Lager

Boochani hatte versucht, in Australien Asyl zu bekommen. Wie hunderte andere sitzt er auf der Insel Manus fest. Dort lebt er seit sechs Jahren. Er darf die Insel nicht verlassen, auch nicht zur Preisverleihung. Das Buch hat er komplett auf seinem Smartphone geschrieben und stückchenweise an seinen Verlag per Textnachricht geschickt.

Manuskript per Textnachricht verschickt

Die Insel Manus gehört zu Papua-Neuguinea. Dort hat die australische Regierung Flüchtlingslager errichten lassen. Menschen, die per Boot versuchen, nach Australien zu kommen, werden dort untergebracht. Flüchtlingshelfer und Ärzte haben die Zustände in den Lagern immer wieder kritisiert.