Ende letzten Jahres stand die berühmte australische Touristen-Insel Fraser-Island in Flammen.

Mehr als die Hälfte der Insel, die zum Unesco-Welterbe gehört, ist von dem riesigen Buschbrand zerstört worden. Jetzt sind zwei Australier verurteilt worden, weil sie den Brand mit einem illegalen Lagerfeuer ausgelöst haben sollen.

Die beiden Männer bekannten sich vor einem australischen Gericht schuldig. In einem Brief bedauerten sie auch, das Feuer ausgelöst zu haben. Einer der Männer schrieb, er habe das Feuer mit Sand bedeckt, und er habe wirklich geglaubt, dass es aus war, als sie am nächsten Morgen gingen. Der Mann hatte mit Freunden auf der Insel gecampt.

Das Gericht entschied jetzt, dass er eine Geldstrafe von umgerechnet 830 Euro bezahlen muss, einer seiner Freunde muss 380 Euro zahlen. Die Richter begründen die relativ geringe Strafe damit, dass der Brand offenbar nicht mutwillig ausgelöst wurde. Es habe sich nicht um Brandstiftung gehandelt.