In Australien sorgt ein Video für Streit, das zeigt, wie ein Wombat erschlagen wird.

Eine Tierschutzorganisation hat es hochgeladen. Zu sehen ist ein Mann, der auf einer Straße einen Wombat so lange mit Steinen bewirft, bis das Tier offenbar tot ist. Die Polizei im Bundesstaat South Australia hat Untersuchungen in der Sache eingeleitet. Der Mann in dem Video arbeitet demnach bei der Polizei.

Der Fall hat eine Debatte angelöst, die über das Thema Tierquälerei hinaus geht. Medienberichten zufolge handelt es sich bei dem Steinewerfer um einen australischen Ureinwohner. Laut Gesetz ist Aborigines in Australien das Töten von Tieren mit Steinen erlaubt - als traditionelle Form der Jagd. Gegen diese Praxis hat die Wombat Awareness Organisation jetzt eine Petition gestartet. Sie sagt, das Steinigen von Tieren widerspreche dem Tierschutzgesetz.