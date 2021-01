Weltweit wird nach Lösungen gesucht, um die Marktmacht von Suchmaschinen im Netz einzugrenzen.

In Australien hat der US-Konzern Google jetzt damit gedroht, seine Suchmaschine abzuschalten, als Reaktion auf ein neues Mediengesetz. Die Regierung dort will den digitalen Nachrichtenmarkt strenger regulieren. Konkret heißt das: Google und auch Facebook sollen australischen Medienhäusern Nutzungsgebühren zahlen, wenn sie deren journalistischen Inhalte verbreiten. Bei Verstößen drohen Geldbußen in Millionenhöhe.

Die zuständige Google-Managerin für Australien sagte bei einer Anhörung im Senat, sollte das Gesetz so kommen, bleibe Google keine andere Wahl, als die Suchmaschine vor Ort abzuschalten. Auch Facebook bezeichnete das geplante Gesetz als nicht praktikabel.