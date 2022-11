In Australien sind noch mehr sensible Daten von Krankenversicherten im Darknet aufgetaucht.

In einer ersten Datei waren schon Namen, Adressen und Arztbefunde veröffentlicht worden. In der neuen Datei steht, wer eine Abtreibung hatte, wer sexuell übertragbare Krankheiten hat oder hatte, und wer drogenabhängig ist oder war. Hacker hatten letzten Monat die Daten von 9,7 Millionen Mitgliedern einer der größten australischen Krankenversicherungen gestohlen. Jetzt verlangen sie zehn Millionen Dollar Lösegeld.

Die Versicherung will nicht zahlen. Sie geht davon aus, die Daten so oder so nicht zurückzubekommen. Der Hackerangriff hat große Folgen, nicht nur wegen der Veröffentlichung sensibler Daten, sondern auch wirtschaftlich. Der Wert des Krankenversicherers ist an der Börse um mehrere hundert Millionen US-Dollar eingebrochen. Auch ein australischer Mobilfunkanbieter war vor Kurzem gehackt worden.