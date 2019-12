Es geht um die Region rund um Alice Springs im Zentrum Australiens. Dort war es schon letzten Sommer an mehr als 50 Tagen heißer als 40 Grad Celsius. Die australische Wissenschaftsbehörde hatte eigentlich vorhergesagt, dass es solche Phasen erst ab 2030 geben wird. Die britische Zeitung Guardian berichtet, dass die australischen Indigenen davon ausgehen, dass sie die Region bald verlassen müssen. In vielen Gemeinden ist die Wasserversorgung eingeschränkt, zum Teil ist das Trinkwasser nicht mehr sauber. Viele Häuser sind aus billigen, ausgehöhlten Beton-Steinen, die die Hitze besonders stark speichern.

Gestern war der bisher heißeste Tag in Australien, mit durchschnittlich 40,9 Grad. In einer Stadt in Südaustralien gab es sogar 45,5 Grad.