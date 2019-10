Sie gehören zu drei Bienenstöcken, die seit Jahren vor dem Gebäude stehen - und eigentlich auf das Aussterben der Insekten aufmerksam machen sollen. Jetzt sorgen sie für Rätselraten, weil viele von ihnen torkelnd umherfliegen, oder tot am Boden liegen.

Der Imker der Bienenstöcke schreibt bei Twitter, dass die steigenden Temperaturen dafür verantwortlich sind. Durch die Hitze würde in den Blüten einiger Pflanzen der Nektar fermentieren - und die Bienen so alkoholisiert. An den Eingängen der Bienenstöcke sorgten dann Wächterbienen dafür, dass die betrunkenen Bienen so lange nicht reingelassen werden, bis sie wieder nüchtern sind. Deshalb fliegen einige torkelnd durch die Gegend. Andere Bienen hätten außerdem zu viel Alkohol abbekommen und seien daran verendet.