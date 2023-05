Ja zu Referendum für Rechte Indigener

Sollen Indigene in Australien, die Aboriginies, bald mehr Mitspracherecht in der Politik bekommen?

Darüber können wohl bald die Bürgerinnen und Bürger entscheiden. Das australische Abgeordnetenhaus hat mit großer Mehrheit einem Referendum zugestimmt. Gibt auch die zweite Parlamentskammer grünes Licht, ist das Referendum noch für dieses Jahr geplant.

Indigene in die Verfassung?

Konkret sollen dann die Menschen in Australien darüber abstimmen, ob Indigene in die Verfassung aufgenommen werden - da stehen sie bisher überhaupt nicht drin. Außerdem soll in Zukunft ein Gremium von Aboriginies die Regierung beraten, wenn es um Fragen geht, die sie selbst betreffen.

Die neue australische Regierung hatte das Referendum nach ihrem Amtsantritt letztes Jahr vorangetrieben. Das Ministerium für Indigene Australierinnen und Australier wird seitdem auch zum ersten Mal überhaupt von einer Aboriginie geleitet. Die indigene Bevölkerung hat Australien vor etwa 65.000 Jahren besiedelt. Mit Landung der ersten Siedler im 18. Jahrhundert und in der britischen Kolonialzeit begann ihre Unterdrückung. Aboriginie-Kinder wurden ihren Eltern entrissen, um sie in weißen Haushalten "umzuerziehen". Bis heute sind Aboriginies die am stärksten benachteiligte Minderheit in Australien.