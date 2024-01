Aga-Kröten gelten in Australien als Pest.

Jetzt startet wieder die alljährliche Großjagd auf die warzigen, giftigen Riesen-Kröten. Denn die Tiere vermehren sich sehr schnell und bedrohen die einheimische Tierwelt. Deshalb hat die Naturschutzorganisation Watergum die Australierinnen und Australier aufgerufen, sich an der Großjagd zu beteiligen.

Kröte sollte eigentlich Schädlinge bekämpfen

Die Aga-Kröte stammt ursprünglich aus Südamerika. Vor rund 90 Jahren wurde sie in Australien eingeführt - mit der Idee, sie als Schädlingsbekämpfer in den Zuckerrohrplantagen zu nutzen. Aber das Projekt ging nach hinten los. Sie sind Allesfresser und fallen über alles her, was ihnen ins Maul passt. Darunter Säugetiere, Schlangen und Reptilien, die wegen der giftigen Frösche stark bedroht sind.



Regeln für die Jagd

Für die Jagd auf die Kröten wirbt die Naturschutzorganisation für einen humanen Umgang mit den Tieren: "Aga-Kröten verdienen es, freundlich und menschlich behandelt zu werden, schließlich ist es nicht ihre Schuld, dass sie sich auf dem falschen Kontinent befinden", schreibt Watergum auf seiner Webseite.

Erst abkühlen, dann einfrieren

Laut der Organisation ist die beste Methode, einen Behälter mit den Kröten 24 Stunden in einen Kühlschrank zu stellen. Während dieser Zeit würden die Kröten in eine Erstarrung fallen, die dem Winterschlaf ähnelt. Danach sollen sie für weitere 24 Stunden in einen Gefrierschrank, dort würden sie dann sterben. Die Organisation warnt davor die Tiere direkt einzufrieren - das könnte zu erheblichen Schmerzen bei den Tieren führen.

Laut Watergum werden die Kröten etwa zehn Jahre alt. Bei jeder Brut können die Weibchen bis zu 35.000 Eier produzieren. Mittlerweile bevölkern mindestens 200 Millionen der Tiere das Land.