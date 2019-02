Bisher dachte man, dass sie diese Fähigkeit etwa vor zehn Millionen Jahren entwickelt haben, als das Klima trockener wurde. Die australischen Wälder gingen zurück, dafür gab es mehr Grasland, auf dem die Kängurus hüpfend besser vorankamen. Ein Forschungsteam aus Schweden hat jetzt rausgefunden, dass wohl auch schon die ausgestorbenen Vorfahren des Kängurus hüpfen konnten - vor etwa 20 Millionen Jahren. Das haben Fossilien-Analysen ergeben, und zwar von Fußknochen.

Die Forschenden kommen zu dem Fazit, dass sich Kängurus seit jeher hervorragend an ihre Umgebung und verschiedene Lebensräume anpassen können. So gibt es Rattenkängurus, die im Unterholz leben. Oder Baum-Kängurus, die in den Wäldern Neuguineas herumklettern. Und bis vor 30.000 Jahren gab es Kängurus, die auf zwei Beinen liefen wie wir.