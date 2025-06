Papageien sind schlau - gerade, wenn es ums Futtern geht.

Im australischen Sydney haben Gelbhauben-Kakadus inzwischen herausgefunden, wie sie sich an Wasserspendern für Menschen bedienen können. Die großen weißen Vögel nutzen ihr Körpergewicht, um die Griffe der Wasserspender aufzudrehen - und kommen so an das Wasser. Laut einer Studie im Fachjournal Biology Letters klappt das immerhin in fast der Hälfte der Versuche, und rund zwei Drittel der Kakadu-Population versuchen sich an dem Trick. Für die Studie filmten die Forschenden zehn Wasserspender über rund eineinhalb Monate mit Wildkameras. Bei jedem zweiten Wasserspender fanden sich auch Spuren der Kakadu-Schnäbel.

Laut dem Studienteam ist es das erste Mal, dass Kakadus beim Nutzen von Trinkwasserspendern beobachtet wurden. Die wilden Vögel aus Sydney waren aber vorher schon für einen anderen Trick bekannt: Sie haben auch gelernt, Mülltonnen zu öffnen, um an menschliche Lebensmittelabfälle zu kommen.