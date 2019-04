Das war das Motto eines Cafés in Melbourne. Männer sollten 18 Prozent mehr bezahlen - so viel wie die Gender Pay Gap zwischen Männer und Frauen betrage. Das Geld ging an eine Wohltätigkeitsorganisation. Jetzt haben die Betreiberinnen angekündigt, dass sie ihr Café nach zwei Jahren dicht machen. Das liegt aber nicht am Männer-Aufschlag. Der kam so gut an, dass sie die Aktion von einer Woche pro Monat ausweiteten auf eine dauerhafte Steuer. Jetzt wollen die Betreiberinnen nach eigenen Angaben neue Projekte starten und durch Australien reisen.

Als das Café Handsome Her 2017 aufmachte, hatte es wegen der Männer-Steuer einen riesigen Social-Media-Sturm ausgelöst. Einige fanden die Idee super - andere kritisierten, dass umgekehrter Sexismus nicht bei der Gleichstellung von Männer und Frauen hilft.