In Australien sorgt die Rodung eines privaten Eukalyptuswaldes für Empörung - weil dabei Dutzende Koalas getötet wurden.

Offiziellen Angaben zufolge haben Tierärzte und Ärztinnen sowie Helfende mindestens 40 tote Koalas in dem abgeholzten Gebiet entdeckt. Etwa 80 verletzte oder ausgehungerte Tiere wurden demnach in Obhut genommen. Eine Anwohnerin und Aktivistinnen und Aktivisten hatten den Vorfall öffentlich gemacht, inzwischen ermittelt das Umweltministerium des Bundesstaates Victoria.

Hier geht es zu einem externen Inhalt eines Anbieters wie Twitter, Facebook, Instagram o.ä. Wenn Ihr diesen Inhalt ladet, werden personenbezogene Daten an diese Plattform und eventuell weitere Dritte übertragen. Mehr Informationen findet Ihr in unseren Datenschutzbestimmungen .

Wer hinter der Rodung des Eukalyptuswaldes in der Nähe von Portland steckt, wird noch untersucht. Im Oktober war ein Unternehmen beauftragt worden, einige Bäume zu fällen. Die Firma weist jedoch jede Verantwortung für die getöteten Koalas zurück. Im Verdacht steht jetzt der Besitzer des privaten Waldstücks, der es vergangene Woche abgeholzt haben soll, um Farmland zu gewinnen. Der Mann sagte australischen Medien , er sei kein Mörder, sondern Farmer. Bei der Abholzung seien nur wenige Koalas getötet worden. Die Angaben von Aktivisten seien übertrieben.

Koalas sind Politikum - und wahrscheinlich gefährdet

Koalas sind in Australien Nationaltiere und deswegen auch emotionales Politikum. Es gibt sie nur auf diesem Kontinent und nur noch bis zu 80.000 Expemplare. Ihr Verbreitungsgebiet liegt an der Ostküste.

Wegen der Buschbrände in den letzten Monaten sind tausende Koalas gestorben. Für überlebende, verletzte Koalas hat die Nationaluni in Canberra gerade eine Auffangstation eingerichtet. Laut Umweltministerium sind Koalas von den Bränden besonders heftig betroffen und müssen womöglich in Teilen des Landes als "gefährdet" eingestuft werden.