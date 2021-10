Infektionen mit Chlamydien gehören zu den häufigsten Geschlechtskrankheiten.

Betroffen sein können nicht nur Menschen, sondern auch Tiere. In einigen Regionen in Australien sind die Bakterien unter Koalas wohl weit verbreitet. Und das macht den Fachleuten dort Sorgen. Die Tierärztin eines Wildtierkrankenhauses sagt, dass die Bakterien bei den Tieren - wie beim Menschen - zum Beispiel zu Blasenentzündungen und manchmal auch zu Unfruchtbarkeit führen können.

Im Rahmen eines Forschungsprojektes werden jetzt etwa 400 Koalas in Australien gegen Chlamydien geimpft. Die Fachleute hoffen, dass sie so einen Beitrag zur Arterhaltung leisten können. Denn die Zahl der Koalas ist in den letzten Jahren deutlich geschrumpft. Das hat viele Gründe.

Die Forschenden wollen auch herausfinden, wie lange die Impfung den Tieren überhaupt den nötigen Schutz bietet. Chlamydien lassen sich auch mit Antibiotika in der Regel gut behandeln. Bei Tieren in freier Wildbahn ist eine Behandlung aber schwierig.

Vor einigen Jahren wurde Chlamydien-Impfstoff erstmals auch an Menschen getestet.