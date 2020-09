Konzernchef tritt nach Sprengung zurück

In Australien hat ein Bergbaukonzern auf die Sprengung einer heiligen Stätte der australischen Aborigines reagiert. Der Chef des Konzerns Rio Tinto und zwei weitere Manager treten zurück.

In einer Mitteilung steht, dass der Konzernchef das Unternehmen verlässt, sobald es eine Nachfolge gibt.

Rio Tinto hatte im Mai ein Gräberfeld gesprengt, das den Aborigines heilig ist. Der Konzern wollte damit leichter an Eisenerz kommen. Die Stätte gehört zu den ältesten Siedlungsgebieten Australiens - sie ist etwa 46.000 Jahre alt.

Die Sprengung hatte in Australien Proteste ausgelöst. Außerdem hat sich das Parlament damit beschäftigt. Der Konzern Rio Tinto hat inzwischen gesagt, dass die Sprengung falsch war und will dafür sorgen, dass so etwas nicht mehr passiert.