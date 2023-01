Vor der Küste von Australien hängen hunderte Touris auf einem Kreuzfahrtschiff fest, weil die Behörden ihm die Einfahrt in den Hafen Adelaide verweigern.

Grund ist, dass an seinem Rumpf Biofouling entdeckt wurden - so nennt man unerwünschte Ansammlungen von Pflanzen, Mikroorganismen, Algen und kleinen Tieren. Das ist ein bekanntes Problem, das dazu führen kann, dass nicht einheimische Arten in ein Land eingeschleppt werden. Deshalb durfte das Kreuzfahrtschiff laut BBC auch schon auf der Insel Tasmanien und in zwei Häfen in Neuseeland nicht anlegen. Es war am zweiten Weihnachtstag in Neuseelands Hauptstadt Wellington gestartet. Australien und Neuseeland haben beide sehr strenge Regeln zur Biosicherheit, um ihre einzigartige Tier- und Pflanzenwelt zu schützen.

Kreuzfahrt-Gäste sind frustriert

Passagiere berichten in sozialen Medien, dass viele Leute an Bord sauer sind, weil sie seit dem Start der Reise nicht mehr an Land durften. Jetzt soll das Kreuzfahrtschiff von Tauchern gereinigt werden. Danach darf es dann wohl Melbourne anlaufen.