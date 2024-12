Er hatte nur einen kurzen Auftritt - der blieb vielen aber offenbar in Erinnerung:

In Australien ist in einem Tierpark das Krokodil gestorben, das im Film „Crocodile Dundee“ aus dem Jahr 1986 zu sehen war. Das Tier bekam den Namen "Burt" und ist laut Park etwa 90 Jahre alt geworden. "Burt" war demnach fünf Meter lang und etwa 700 Kilo schwer. Das Salzwasserkrokodil wurde sechs Jahre vor den Dreharbeiten im Fluss Reynolds gefangen und nach dem US-Schauspieler Burt Reynolds benannt. In Australien leben schätzungsweise 200.000 Salzwasserkrokodile. Sie werden im Schnitt 70 Jahre alt.

Die Abenteuerkomödie „Crocodile Dundee – Ein Krokodil zum Küssen“ gilt als der erfolgreichste Film Australiens.