Starke Regenfälle haben in Australien lebensbedrohliche Überschwemmungen ausgelöst. Laut den Rettungsdiensten ist der Nordosten des Landes und vor allem die Stadt Cairns betroffen. Viele Touris starten ihren Ausflug zum Great Barrier Reef von Cairns.

Wegen der Überschwemmungen wurden Flughäfen geschlossen, Autobahnen sind überflutet und zehntausende Menschen haben keinen Strom. Eine australische Meteorologin berichtet, dass in einigen Gebieten innerhalb von 24 Stunden über 600 Millimeter Regen pro Quadratmeter runtergekommen sind. Verglichen mit der deutschen Flutkatastrophe im Jahr 2021 ist das mehr als drei Mal so viel. Außerdem soll es in Australien weiter regnen. Noch einmal 500 Millimeter könnten bis morgen dazu kommen.