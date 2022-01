Die australische Regierung will eins der bekanntesten Korallenriffe - das Great Barrier Reef - stärker vor den Folgen des Klimawandels schützen.

Premierminister Scott Morrison kündigte an, dass die Regierung umgerechnet 630 Millionen Euro bereitstellen will - verteilt über neun Jahre. Der Großteil davon soll in Maßnahmen gesteckt werden, die die Verschmutzung durch Abwässer aus der Landwirtschaft reduzieren sollen.

In vielen Teilen des Great Barrier Reefs kommt es wegen steigener Meerestemperatur zu einer Korallenbleiche, die zum Absterben des Riffs führen kann.

Der Australische Klimarat nennt die Finanzhilfen unzureichend. Das sei, als würde man ein gebrochenes Bein mit einem Pflaster behandeln. Denn der Rat kritisiert, dass die australische Regierung weiter stark auf Kohle und Gas setzt. Der Export der fossilen Energieträger ist eine große Einnahmequelle für Australien.