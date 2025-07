Steigende Meerestemperaturen sind nicht gut - sie verändern das Ökosystem im Wasser.

Korallenriffe sterben so auf Dauer zum Beispiel ab. An den Stränden von Sydney in Australien haben Forschende jetzt eine weitere Folge beobachtet: Wegen der angestiegenen Meerestemperatur halten sich Bullenhaie länger an den Küsten auf. Die Haiart mag warmes Wasser. Und in den letzten knapp 20 Jahren ist die Meerestemperatur am wohl berühmtesten Strand von Sydney, dem Bondi Beach, gestiegen - um im Schnitt gut ein halbes Grad im Frühling und Sommer.

Das führt dazu, dass Bullenhaie im Sommer durchschnittlich 15 Tage länger an Sydneys Küste bleiben. Ein Forscher von der James Cook University in Australien hat der Nachrichtenagentur AFP gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit zwar weiter sehr gering ist, dass jemand von einem Hai angegriffen wird - aber dass Besucherinnen und Besucher sich bewusst sein sollten, dass Bullenhaie jetzt häufiger an der Küste vor Sydney anzutreffen sind.