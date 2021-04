In Australien hat ein Missbrauchsopfer umgerechnet fast eine Million Euro Entschädigung bekommen.

Nach Angaben australischer Medien müssen der Schulorden der Christian Brothers und das Bistum Ballarat einem heute 58-Jährigen Mann umgerechnet 960.000 Euro Entschädigung zahlen und die Anwaltskosten erstatten. Es soll eine der höchsten Entschädigungssumme sein, auf die man sich jemals außergerichtlich im Bundesstaat Victoria geeinigt hat.

Schulorden rechnet mit weiteren Entschädigungen

Laut Medienberichten soll der damalige Schüler in den 70er Jahren in mehr als 20 Fällen missbraucht worden sein - von drei Ordensleuten und, bzw. oder von Lehrern. Zwei der Beschuldigten sitzen aktuell oder saßen in der Vergangenheit im Gefängnis, einer soll schon tot sein.

Der Schulorden in Australien soll in den letzten zehn Jahren schon mehr als 190 Millionen Euro wegen Missbrauchsprozessen aufgewendet haben. Er rechnet wohl mit weiteren Entschädigungszahlungen.