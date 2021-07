Das Verbrechen ist passiert, und die Spuren sind nur noch da als Staub auf zurückgelassenen Werkzeugen oder als Krümel unterm Schuh.

Wie wäre es, wenn man dem Täter oder der Täterin mithilfe von Bodenproben auf die Spur kommen könnte? Deren Profil ist zwar bei Weitem nicht so spezifisch wie etwa ein Fingerabdruck, aber es kann der Polizei Hinweise darüber liefern, wo es sich zu suchen lohnt.

In Australien haben Forschende dazu ein Experiment gemacht und die Ergebnisse jetzt auf einer Fachtagung präsentiert. In ihrem Experiment teilten sie die Gegend um die Stadt Canberra - insgesamt rund 260 Quadratkilometer - in kleine Gebiete auf. Dann erstellten sie für jedes dieser Gebiete eine Art Steckbrief über die Zusammensetzung des Bodens, den es dort gibt. In einem Blindtest konnten sie das Areal, aus dem die Proben stammten, auf etwa ein Drittel eingrenzen. Der Leiter des Teams sieht darin ein zusätzliches Werkzeug für die Strafverfolgung - zumal in den meisten Industrieländern schon solche Boden-Datenbanken existieren, die etwa als Entscheidungshilfe für die Landnutzung angelegt wurden.

Für die Bodenanalyse wurden verschiedene Techniken eingesetzt, etwa Infrarot-Spektroskopie, Röntgenfluoreszenz und Massenspektrometrie, um die Blindproben mit den zuvor gesammelten Proben zu vergleichen.