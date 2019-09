Jeder kennt die großen Plakate am Autobahnrand, die dafür sorgen sollen, dass wir auf die Straße und nicht auf's Handy schauen.

Das wirkt aber nur so halb. Laut einer Statista-Umfrage von 2017 nutzt die Hälfte aller Menschen ihr Smartphone am Steuer.

In Australien wird jetzt eine Methode getestet, die effektiver sein könnte. Im Bundesstaat New South Wales werden 45 Kameras an großen Straßen installiert.

Die sollen dann Handys am Steuer erkennen können.

Der Bundesstaat hat in einer ersten Versuchsphase rund 8,5 Millionen Autos mit den Kameras überprüft. Die Regierung sagt: dabei wurden mehr als 100.000 Menschen mit Handy am Steuer erwischt.