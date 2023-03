In Australien sorgt ein Nacktheitsverbot für Diskussionen.

Auslöser ist eine Abmahnung, den eine Meeresschwimmerin von ihrem Surfclub in der Nähe von Sydney bekommen hat - eine Geschichte, die es in Medien weltweit geschafft hat. Der Vorwurf gegen die Schwimmerin: Sie war nackt und zwar in der Umkleide. Der Surfclub berichtet über mehrere Beschwerden von Mitgliedern, weil Menschen beim Duschen oder beim Umziehen nackt waren. Tatsächlich weisen wohl seit einigen Monaten Schilder darauf hin, dass auch in der Dusche Badekleidung getragen werden muss oder sich die Mitglieder beim Umziehen in den Umkleideräumen mit einem Handtuch bedecken.

Der Surfclub argumentiert, dass das zum Schutz von Kindern so sein müsse. In Sozialen Netzwerken hat das Nacktheitsverbot dagegen eine Diskussion über Body Shaming ausgelöst.

Die Schwimmerin gibt zu, die Umkleideregeln wahr-, aber nicht ernstgenommen zu haben. Der Surfclub hat angekündigt, das Verbot auf den Hinweisschildern besser zu erklären.