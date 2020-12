Unter anderem auch deshalb, weil die Regierung kaum noch jemanden ins Land einreisen lässt. Dadurch haben aber jetzt offenbar die Landwirtinnen und Landwirte ein Problem. Ihnen fehlen jede Menge Erntehelferinnen und Erntehelfer für Obst- und Gemüseplantagen. Diesen Job machen in Australien nämlich sonst mehr als 130.000 junge Backpacker, die ein Work-and-Travel-Visum haben und durchs Land reisen.

Die australische Regierung will jetzt dafür junge Menschen aus Neuseeland anwerben und hat dazu eine Werbekampagne gestartet. Denn Neuseeland ist im Moment das einzige Land, aus dem man nach Australien einreisen darf. Wie groß das Interesse in Neuseeland daran ist, ist unklar. Der australische Vize-Regierungschef versuchte es jedenfalls schon mit den Worten: "Wer weiß, vielleicht kommen sie ja auch her und finden die große Liebe."