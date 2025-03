Im Mai wird in Australien gewählt und in den Umfragen sieht es bisher nicht gut aus für die regierende Labor-Partei. Der Premierminister hofft, dass niedrige Bierpreise das ändern können.

Premier Anthony Albanese hat versprochen, die Steuern auf Fassbier zwei Jahre lang nicht zu erhöhen. Beim Besuch in einer Brauerei nannte Albanese die versprochene Biersteuer-Bremse einen Gewinn für Biertrinker, Brauereien und das Gastgewerbe. Den regelmäßigen Pubbesuch bezeichnete er als einen Teil dessen, was Menschen in Australien ausmache.

Australien ist eines der Länder mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen - und eins der Länder, in denen am meisten Geld für Alkohol ausgegeben wird. Es gibt aber Prognosen, die davon ausgehen, dass auch hier bald ein Trend zu weniger - oder gar keinem Alkohol einsetzen wird: zum Teil aus einen gestiegenen Gesundheitsbewusstsein heraus, aber auch, weil Alkohol in Australien immer teurer wird.