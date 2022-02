In mehreren Regionen des Landes haben die Behörden den Gefährdungsstatus hochgesetzt: von vulnerabel, also besonders gefährdet, auf bedroht. Das betrifft vor allem den Osten Australiens, auch rund um die Hauptstadt Canberra.

Die australische Umweltministerin erklärte, dass die Koalas in den letzten 20 Jahren viel Lebensraum verloren haben. Grund seien Dürren, Brände und Krankheiten. Fachleute sagen, dass die Population in den letzten drei Jahren um ein Drittel geschrumpft ist.

Die Regierung hat angekündigt, die Beuteltiere jetzt besser zu schützen. Für das Hilfsprogramm will sie in den nächsten vier Jahren umgerechnet etwa 30 Millionen Euro ausgeben. Tierschutzorganisationen sagen: Es hätte nie so weit kommen dürfen. Die Koala-Population hat besonders unter den Bränden 2019 und 2020 gelitten. Bei denen hatte in Australien eine Fläche gebrannt, die fast halb so groß war wie Deutschland.