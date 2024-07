Wohl viele von uns finden Koalas putzig und würden sie auch gerne mal auf den Arm nehmen und knuddeln.

Im Lone Pine Koala Sancturay in Brisbane in Australien war das bisher möglich. Nicht nur Touris ließen sich Koalas vor die Brust setzen, auch Promis und Politiker wie Sängerin Taylor Swift oder Russlands Präsident Wladimir Putin. Seit Anfang des Monats bietet der australische Koala-Park solche "Umarmungen" nicht mehr an. In einer Mitteilung steht, dass es stattdessen mehr Möglichkeiten geben soll, die Tiere aus der Ferne zu beobachten - beim Fressen, Relaxen und Klettern. Laut dem Park haben sich das immer mehr Besucherinnen und Besucher gewünscht.

Die BBC schreibt, dass Tierschutzgruppen diesen Schritt begrüßen. Sie kritisieren "Koala-Kuscheln" schon länger als absoluten Stress für die Tiere und hoffen, dass andere Parks in Australien bald nachziehen und so etwas auch nicht mehr anbieten.