In Australien haben mehrere zehntausend Menschen gegen Gewalt an Frauen demonstriert.

An einer Kundgebung in der Hauptstadt Canberra nahm auch Premierminister Anthony Albanese teil. In den Tagen zuvor hatte es schon in anderen Städten des Landes Proteste gegeben. Albanese bezeichnete die Fälle von Gewalt gegen Frauen als nationale Krise. Er kündigte an, dass er sich am Mittwoch mit den Regierungschefs der australischen Bundesstaaten und Territorien trifft, um eine koordinierte Reaktion zu besprechen.

Alle vier Tage eine getötete Frau

Nach Angaben der australischen Regierung wurde in diesem Jahr bisher im Durchschnitt alle vier Tage eine Frau getötet. Zuletzt sorgte ein Messerangriff in Sydney mit sechs Toten für Entsetzen, bei dem der Täter offenbar gezielt Frauen attackierte.

Umfragen kommen wohl zu dem Schluss, dass viele besonders jüngere Männer in Australien Gewalt gegen Frauen nicht als ernsthaften Delikt sehen.