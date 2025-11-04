Drei Stunden kostenlosen Solarstrom am Tag, die solls für Haushalte in Australien in Zukunft geben - und zwar auch für die, die keine eigene Solaranlage auf dem Dach haben.

Das sogenannte "Solar Sharer"-Programm der Regierung startet nächsten Sommer erstmal als Modellversuch in drei Bundestaaten, soll dann aber ausgeweitet werden.

Haushalte bekommen dann kostenlosen Strom während der Mittagszeit - also in den Stunden, in denen besonders viel Solarstrom ins System eingespeist wird. Der Energieminister rät Nutzerinnen und Nutzer, ihren Stromverbrauch dann besonders in diese Zeit zu legen: Waschmaschinen und Geschirrspüler laufen zu lassen oder E-Autos aufzuladen. Der Minister sagt, je mehr Menschen mitmachen und ihren Verbrauch anpassen, desto größer sind die Vorteile für alle, weil die allgemeinen Stromkosten gesenkt werden können.

An Australien haben mehr als vier Millionen Menschen Solaranlagen installiert. Mittags gibt es regelmäßig einen Stromüberschuss.