Australiens Premierminister Scott Morrison will eine Corona-Impfpflicht für die 25 Millionen Menschen in seinem Land.

Der Regierungschef sagte einem australischen Radiosender, dass die Impfung so obligatorisch wie möglich sein soll. Das Ganze soll kostenlos sein. Ausnahmen soll es nur geben, wenn es mediznische Gründe gebe.

Morrison sagte, das Risiko sei zu hoch, um die Krankheit weiter unkontrolliert zu lassen. Es sei eine Pandemie, die die Weltwirtschaft zerstöre und Hunderttausende getötet habe". Ob die Corona-Impfflicht tatsächlich kommt, habe seine Regerierung noch nicht entschieden.

In Australien sind einige Impfungen für Kinder schon Voraussetzung, um zur Schule oder in den Kindergarten gehen zu können. Die Regel ist aber nicht unumstritten. Manche sehen in ihr einen Eingriff in die persönliche Freiheit. Impfgegnerinnen und -gegner verbreiten online zahlreiche Falschinformationen über mögliche Risiken. Die australischen Behörden haben bisher mehr als 400 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert.