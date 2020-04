Zu warmes Meerwasser setzt den Korallen so stark zu, dass sie am Ende komplett absterben können. Australische Forschende versuchen jetzt in einem Experiment, das Meerwasser mit veränderten Wolken abzuschatten und das Riff so kühler zu halten. Darüber berichtet unter anderem der australische Sender ABC.

Hellere Wolken für weniger Sonnenlicht

Das Ganze soll so funktionieren: Auf einem Boot bläst eine Maschine massenhaft winzige Meersalzkristalle in die Luft. Die sollen sich mit niedrig-hängenden Wolken mischen und diese heller machen. Hellere Wolken lassen weniger Sonnenlicht durch, sodass sich das Wasser darunter nicht so stark aufheizt. Das Forschungsprojekt wird von der australischen Regierung finanziell unterstützt. Das Boot ist seit einigen Wochen am Riff unterwegs.

Kein Allheilmittel

Die Vorstellung des Entwicklers: In Zukunft könnte eine Maschine jeweils bis zu 400 Quadratkilometer Riff im Fall einer drohenden Korallenbleiche kühler halten. Das ist allerdings nicht viel mehr als ein Tausendstel der gesamten Rifffläche. Auch der Entwickler sagt: Langfristig lässt sich das Great Barrier Reef nur retten, wenn die Menschheit die Erderwärmung eindämmt und weniger Treibhausgase freisetzt.