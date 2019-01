In Australien gibt es eine Hitzewelle - in einigen Regionen ist es mehr als 45 Grad heiß.

Die Hitze und der Wassermangel haben jetzt auch Folgen für die Tierwelt: Medienberichten zufolge wurden in der Mitte des Landes 40 tote Wildpferde in ausgetrockneten Wasserlöchern gefunden. Ranger mussten mehr als 50 noch lebende Tiere erschießen, weil auch sie am Verdursten waren. Im Westen Australiens wurden in den letzten Monaten außerdem mehr als 2.500 wild lebende Kamele erschossen. Sie waren zu hunderten auf privates Weideland gestürmt, um an Wasser zu kommen. Die Großgrundbesitzer hatten Jagd auf sie gemacht, damit ihre Rinder noch etwas zu trinken bekommen. Ein Kamel kann innerhalb weniger Minuten 200 Liter Wasser trinken.

Großgrundbesitzern zufolge waren die letzten drei Jahre für die Kamele sehr entspannt - deshalb haben sie sich stark vermehrt. Jetzt seien viele in einem schrecklichen Zustand - vor allem die jungen Tiere. Die australische Landwirtschaftsministerin will einen Plan entwickeln, damit es in Zukunft nicht mehr so viele wilde Kamele gibt.

Auch anderen Tieren macht die Hitze zu schaffen. Kängurus baden plötzlich in Wasserlöchern - in Zoos bekommen sie Eisblöcke zur Abkühlung. In Vorgärten machen sich Koalas an Gartenschläche ran und suchen die Nähe von Rasensprengern.