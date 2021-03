Australiens Regierung steckt mitten in einem Skandal um eine mutmaßliche Vergewaltigung durch einen ihrer Minister - da befeuern neue Videos und Fotos die Debatte um Sexismus in der politischen Elite.

Die Bilder zeigen, wie Mitarbeiter der konservativen Regierungspartei Sex im Parlamentsgebäude haben; einer ist beim Masturbieren auf dem Schreibtisch eines Abgeordneten zu sehen. An die Öffentlichkeit gebracht wurden die Bilder von einem Whistleblower oder einer Whistleblowerin. Der oder die Informantin berichtet, dass sich die Regierungsmitarbeiter in einer Chat-Gruppe entsprechendes Material hin- und hergeschickt hätten. Es gebe eine Kultur von Männern, die denken, sie können tun, was sie wollen.

Premier den Tränen nahe

Australiens Regierung sieht sich seit Wochen mit Vorwürfen konfrontiert, sie dulde oder unternehme nicht genug gegen Diskriminierung oder Gewalt gegenüber Frauen. Bei einer Pressekonferenz war Premier Scott Morrison zeitweise den Tränen nahe.

Erst hatte eine Regierungsmitarbeiterin erklärt, dass sie von einem Kollegen vergewaltigt worden sei. Dann waren Vergewaltigungsvorwürfe gegen den Justizminster von Australien bekannt geworden. Der Minister bestritt die Vorwürfe.