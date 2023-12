Normalerweise ist Neu-Delhi in Indien bekannt für schlechte Luftwerte.

Gerade schwebt aber über der australischen Hafenstadt Sydney eine Rauchwolke, die dafür sorgt, dass die Stadt nah rankommt an die Werte von Neu-Dehli. Der Luftqualitätsindex erreichte vor allem im Norden der Stadt einen Wert, bei dem Fachleute den Menschen raten, sich nicht lange im Freien aufzuhalten. Grund sind Buschbrände im Norden von Syndey - auf einer Fläche, die so groß ist wie der Großraum um London. Die australischen Behörden gehen davon aus, dass der Smog bis zum Abend weiter nach Süden zieht und sich dann die Lage in Sydney wieder beruhigt.

In den Jahren 2019/2020 hatte es in Australien besonders schwere Buschbrände gegeben - 33 Menschen starben. In den letzten beiden Sommern waren die Brände weniger heftig. Zu Beginn der jetzigen Saison warnen Fachleute vor neuen schweren Bränden.