Eine junge Frau schmiert ihrem Freund ohne dessen Erlaubnis einen Milchshake ins Gesicht - die australische Regierung nennt das geeignete Sexual-Aufklärung für Schülerinnen und Schüler.

Die Kampagne umfasst laut BBC mehr als 350 Videos auf der Webseite The Good Society. In einem geht es zum Beispiel darum, dass eine junge Frau nicht mit Haien schwimmen will, ihr Freund sie aber versucht, dazu zu überreden. Die australische Regierung meint, dass die Videos zeigen, dass Entscheidungen anderer Menschen ernst genommen werden müssen. Die Szenen in den Videos seien als Metapher für übergriffiges, sexualisiertes Verhalten gedacht.

Gleichstellungsgruppen sprechen dagegen von irritierenden und Besorgnis erregenden Inhalten. Die Situationen seien nicht realistisch. Außerdem würden Themen wie Sex oder Vergewaltigung nicht konkret bekannt. Die australische Regierung rechtfertigt sich und sagt, sie habe die Kampagne zusammen mit Beratungsstellen aufgezogen. Zwei von diesen NGOs widersprechen dem aber.