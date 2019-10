Koalas leben nur in Australien und sind so etwas wie ein Nationaltier des Kontinents. Jetzt befürchten die australischen Behörden, dass bei einem schweren Buschfeuer hunderte der Beutelsäuger umgekommen sind.

Das Feuer hat im Bundesstaat New South Wales an der Ostküste schon jetzt mehr als 2000 Hektar Land zerstört. Die Direktorin der Koala-Klinik in der Gegend spricht von einer nationalen Tragödie. In dem Gebiet, in dem es brennt, lebt eine sehr seltene Koala-Rasse.

Wenn Feuer ausbricht, klettern Koalas in die Krone von Bäume und rollen sich dort zusammen. So überleben sie kleine Brände, wenn die Flammen am Boden bleiben. Das aber ist bei diesen Buschbränden nicht der Fall.

Nach Schätzungen der Australischen Koala-Stiftung leben heute in ganz Australien noch 43.000 Koalas in freier Wildbahn. Vor gut 200 Jahren waren es noch 10 Millionen.