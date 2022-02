Die Grenzen sollen heute in zwei Wochen wieder geöffnet werden. Das ist eine der letzten Schritte, die Corona-Reisesperren wieder aufzuheben. Die Regeln waren in Australien zeitweise so streng, dass selbst viele Staatsbürger des Landes nicht ins Land konnten.

Für Urlaubsreisen aus Deutschland zum Beispiel ist das Land seit Anfang der Pandemie komplett geschlossen. In letzter Zeit wurden aber die Regeln zum Beispiel für Studierende und Familienangehörige gelockert.

Die Regierung Australiens hatte erst vor kurzem gezeigt, dass sie es mit der Impfpflicht Ernst nimmt - beim Streit um den Tennisspieler Novak Djokovic, der am Ende das Land wieder verlassen musste.