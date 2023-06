Fraser Island in Australien ist die größte Sandinsel der Welt und ein Urlaubsparadies.

Jetzt wird die Insel offiziell umbenannt in K'gari. Das ist kein neuer Name, sondern ihr ursprünglicher, und zwar in der Sprache von australischen Indigenen. Das Wort bedeutet in der Sprache des Volkes der Butchulla "Paradies".