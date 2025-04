Sie befinden sich bis heute in Museen, Unis und privaten Sammlungen auf der ganzen Welt. Die Überreste von 36 Verstorbenen hat das Naturkundemuseum in London jetzt an Australien zurückgegeben. Bei einer offiziellen Zeremonie im Museum waren auch Vertreterinnen und Vertretern der indigenen Gemeinden Austaliens dabei.

Sie haben der BBC erzählt, was es für sie bedeutet hat, dass Überreste ihrer Vorfahren als Museumsstücke ausgestellt oder als wissenschaftliche Präparate benutzt wurden. Sie sagen, dass deren Rückführung jetzt auch ein Zeichen ist für die Souveränität ihrer Völker.

Weltweit befinden sich noch hunderte Überreste von australischen Indigenen in fremden Sammlungen.