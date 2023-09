Über die Texte des US-Superstars Taylor Swift gibt es schon Uni-Seminare - Unis in Australien und Neuseeland planen jetzt ein ganzes Symposium.

Jetzt bieten Unis in Australien und Neuseeland gemeinsam ein ganzes Symposium an. Die Uni Melbourne schreibt, dass sie Anfang nächsten Jahres den Einfluss der 33-jährigen Sängerin auf Gesellschaft, Literatur, Wirtschaft und Musikindustrie untersuchen will. Zu dem "Swiftposium" sind deshalb Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus diesen verschiedenen akademischen Fachgebieten eingeladen.

Ziel des Symposiums ist laut den Veranstaltern ein "kritischer Dialog über Swifts Popularität". Es geht zum Beispiel um ihre fanatische Fangemeinde, ihr Eintreten für Feminismus und die LGBTQ-Rechte, ihren Kampf für Urheber und Urheberinnen und auch um eine literarische Auseinandersetzungmit ihren Songs.

Taylor Swift ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen der letzten Jahrzehnte. Ihre aktuelle Tour ist ausverkauft. Im Oktober kommt ein Film darüber in die Kinos.