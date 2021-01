Der Teufel steckt oft im Detail - das trifft auf einen Fall an der Börse in Australien gut zu.

Da ist der Aktienkurs eines unbekannten Nickelproduzenten stark gestiegen, obwohl es wirtschaftlich keinen Grund dafür gab. Börsenexperten glauben, dass das an einer Verwechselung liegt. Das Unternehmen wird mit dem Kürzel GME gehandelt. Genau dieses Kürzel hat auch das Unternehmen GameStopp. Der Unterschied ist: die einen Aktien werden an der Börse in Australien, die anderen an der Wallstreet gehandelt.

Offenbar achten viele nicht auf dieses Detail, weshalb das australische Unternehmen von einem Boom der GameStopp Aktie profitiert hat. Den gibt es, weil viele Kleinunternehmende seit Wochen bei einer Online-Aktion mitmachen. Sie kaufen die Aktien von GameStopp. Damit treiben sie den Kurs in die Höhe und wollen damit Geschäfte von professionellen Investoren behindern. Die machen zum Teil Geld mit dubiosen Leerverkäufen - dabei setzt man auf sinkende Kurse und hofft auf viel Gewinn.