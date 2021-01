Koalas sind so niedlich - man sollte meinen: Je mehr es von ihnen gibt, desto besser.

Australien sieht das etwas anders. Während die Beuteltiere im Osten des Landes zu den gefährdeten Tierarten gehören, gibt es in manchen Gegenden im Süden zu viele Koalas. So viele, dass sie den Bestand von Eukalyptusbäumen dort gefährden. Die Lösung der Behörden: Die Koalas müssen verhüten. Deswegen haben die Tiere in einem Nationalpark jahrelang Verhütungsstäbchen eingesetzt bekommen. Auf der Insel Kangaroo Island wurden viele Koalas ganz sterilisiert. Ein australisches Forschungsteam hat jetzt beide Methoden verglichen.

Und sagt: Beide helfen. In den untersuchten Gegenden halbierte sich die Koalapopulation und die Bäume erholten sich. Das hilft letzten Endes auch den Koalas. Denn wenn sie einmal die Eukalyptusbäume kahl gefressen haben, sterben die Bäume und den Koalas droht der Hungertod. Denn sie fressen nichts anderes.