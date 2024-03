Normalerweise sind Heidelbeeren eher klein - sie wiegen meist zwischen einem und drei Gramm.

Eine Heidelbeere aus Australien hat es jetzt aber ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft - sie wiegt rund 20 Gramm und ist in etwa so groß wie ein Tischtennisball. Gezüchtet hat die Rekord-Beere ein australisches Unternehmen in New South Wales. Geerntet wurde sie im letzten November. Danach lagerte sie in einer Tiefkühltruhe, bis sie von den Prüferinnen und Prüfer der Guinness World Records gecheckt wurde, die den Rekord jetzt bestätigt haben. Vorher lag er bei 16 Gramm - ebenfalls bei einer australischen Heidelbeere.

Laut australischen Medien überlegt die Firma jetzt, was sie mit der Rekordbeere anstellen soll. Püriert in einem Smoothie enden soll sie schon mal nicht.