In der Stadt Alice Springs mitten in Australien soll der Alkohol-Verkauf stark eingeschränkt werden.

Grund ist laut den Behörden, dass es dort in letzter Zeit deutlich mehr Fälle von Gewalt gegeben hat. Das Thema Alkohol ist in Alice Springs schon länger ein Thema. In der Stadt leben viele Indigene und die sind auch eher von sozialer Ungleichheit betroffen. Heißt: Sie haben schlechtere Bildungschancen, finden schwerer eine Wohnung - und werden eher kriminell oder alkoholabhängig.



Letztes Alkoholverbot wurde wegen Diskriminierung gestoppt

Wegen der Probleme mit dem Alkohol gab es in Alice Springs schon mal ein Alkoholverbot. Das wurde aber letzten Sommer gestoppt, weil es als Diskriminierung der Indigenen gewertet wurde. Die neuen Regeln sehen vor, dass Alkohol nur zwischen 15 und 19 Uhr verkauft werden darf und Montags und Dienstags gar nicht. Zusätzlich ist geplant, mehr Sicherheitsbeleuchtung anzuschaffen und mehr Geld für Polizei und Frauenhäuser auszugeben. Auch das soll für mehr Sicherheit sorgen.